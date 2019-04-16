«Ниче, сбросим»: пополневший Влад Топалов опубликовал нежное фото с маленьким сыном

Сегодня, 16 апреля, популярный певец, экс-солист группы Smash!! Влад Топалов показал подписчикам фото, на котором он снят с 4-месячным сыном Мишей. Правда, лица малыша по-прежнему не видно – родители тщательно оберегают первенца от посторонних глаз.

Зато на фото отчетлив виден пресс певца, вернее – то место, где он должен быть. Сам исполнитель шутливо прокомментировал снимок: «да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ниче, сбросим! Главное - здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).