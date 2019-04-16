«Ниче, сбросим»: пополневший Влад Топалов опубликовал нежное фото с маленьким сыном

Сегодня, 16 апреля, популярный певец, экс-солист группы Smash!! Влад Топалов показал подписчикам фото, на котором он снят с 4-месячным сыном Мишей. Правда, лица малыша по-прежнему не видно – родители тщательно оберегают первенца от посторонних глаз.
Зато на фото отчетлив виден пресс певца, вернее – то место, где он должен быть. Сам исполнитель шутливо прокомментировал снимок: «да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ниче, сбросим! Главное - здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
За пару часов фото набрало несколько десятков лайков и множество комментариев. Фолловеры Топалова написали, что он все выдумал и на самом деле он в отличной форме. А многие отметили, что на его живот никто не смотрит, когда в кадре такие ножки.
«Ой, да кто там смотрит на Ваш жир, которого нет, когда в кадре такие ножули шладкие!», «Да нормальный, не жирный, не выдумывай», «Вы просто счастливы!!! А остальное мелочи!», «Зато сразу вино женатый мужик!» - поддержали его поклонники.
Жена Топавалова – телеведущая и певица Регина Тодоренко в своем профиле тоже не показывает маленького Мишу, а публикует только фото с колясками, пяточками и пеленками. Напомним, первенец пары появился на свет 5 декабря 2018 года, через несколько месяцев после свадьбы родителей. Влад и Регина познакомились, когда играли в одном спектакле. Брак с телеведущей стал для певца вторым, ведущая раньше замужем не была.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram