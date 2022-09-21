Ни вкуса, ни стиля: обвинения в отсутствии вкуса довели Королеву до клиники

Популярной певице Наташе Королевой не привыкать к нападкам хейтеров, однако в этот раз они, кажется, перешли все мыслимые границы. Сначала завистники обвинили 49-летнюю знаменитость в отсутствии чувства стиля, а затем и вовсе отметили, что она заметно прибавила в весе и подурнела.

Супруга Тарзана не смогла оставить без внимания столь резкие замечания и решила объявить войну лишним килограммам. В своем микроблоге исполнительница рассказала, что она сейчас находится в детокс-клинике в Кисловодске. Королева намеренна добиться впечатляющих результатов и даже пригласила личного ассистента, который будет помогать ей на всех этапах преображения.

«Впереди целая куча процедур, йога, медитации и прогулки на свежем воздухе. Надеюсь, отдых пройдет с пользой для моего здоровья. А с вами, друзья, буду делиться интересными фишками», - подытожила Наташа Королева.