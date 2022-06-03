Ни шагу назад: Вера Брежнева разорвала контакты с Россией

Покинувшая в конце февраля Россию Вера Брежнева сначала отметилась в Польше, а после перебралась в Италию, где несколько лет назад обзавелась роскошной недвижимостью.

Несмотря на то, что некоторые знаменитости не делали громких заявлений и не исключают в принципе возможность возобновления концертной деятельности в нашей стране, супруга Константина Меладзе оказалась в этом вопросе куда более категоричной. Как сообщила экс-менеджер Анастасия Драпеко порталу NEWS.RU, певица официально разорвала контракты с Россией и не планирует больше петь для наших соотечественников.

Хотя та же Светлана Лобода, например, уже возобновила гастрольную деятельность. Она выступила на корпоративе в Ереване и ни словом не обмолвилась об отказе выступать для россиян.