Ни капли стеснения: в Сети появились снимки абсолютно голой Ирины Шейк
Супермодель Ирина Шейк после рождения дочери Леи де Сьен быстро восстановила свои «добеременные» параметры и снова вернулась в модельный бизнес. Ирине, которая является лицом (и телом) одной из самых известных марок нижнего белья, не привыкать к откровенным съемкам, но последняя фотосессия немало удивила ее поклонников.
Модель поделилась в Instagram снимком, на котором позирует, лежа на кровати и прикрыв обнаженное тело книгой Mert and Marcus. «Время для чтения в кровати», — подписала снимок Шейк.
Фотограф Мерт Алас, ставший автором этой провокационной фотосессии, поделился в своем блоге еще одним горячим кадром.
«Очень горячо», «Слиииииишком горяча», «Мужики пустили слюни))) женщины бегут в спортзал))) Молодец, Ирина, так держать 👑», «Идеальные параметры ! 💃», «Твоя красота может поразить любого», «Эх, поменьше бы тут книг да побольше Ирины 😊», «Какая прекрасная😍», — восхитились подписчики.
Напомним, один из последних выходов Ирины в свет произвел фурор. Для премии The Fashion Awards модель выбрала платье Versace, состоящее из блестящего серебристого боди и шелковой юбки цвета шампанского с высоким разрезом.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: globallookpress, instagram