Модель поделилась очень провокационным снимком.

Супермодель Ирина Шейк после рождения дочери Леи де Сьен быстро восстановила свои «добеременные» параметры и снова вернулась в модельный бизнес. Ирине, которая является лицом (и телом) одной из самых известных марок нижнего белья, не привыкать к откровенным съемкам, но последняя фотосессия немало удивила ее поклонников.

Модель поделилась в Instagram снимком, на котором позирует, лежа на кровати и прикрыв обнаженное тело книгой Mert and Marcus. «Время для чтения в кровати», — подписала снимок Шейк.