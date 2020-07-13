«Ни грамма косметики и кожа младенца»: Полина Диброва показала «честные» селфи без макияжа и укладки
Фото: Instagram Полины Дибровой
Полина Диброва опубликовала селфи, на которых она позирует в полотенце после бани без макияжа и укладки. «Как будто заново родилась #банныйпонедельник Ни грамма косметики и кожа младенца», — написала супруга телеведущего.
Фолловеры оценили естественность и природную красоту Дибровой. «Вы прекрасны», «Красивая и естественная», «Без косметики совсем как юная девочка», «Банный день — это настоящий кайф», — написали они в комментариях. Напомним, что Полина вот уже более десяти лет замужем за Дмитрием Дибровым, с которым начала встречаться, когда ей было всего 17 лет. Сейчас супруги растят родила троих сыновей — десятилетнего Александра, шестилетнего Федора и пятилетнего Илью.
Фото: instagram
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