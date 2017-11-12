Трогательный кадр певица разместила в своем микроблоге.

В середине августа стало известно, что экс-солистка группы «Блестящие» Надежда Ручка впервые стала мамой. 36-летняя певица подарила своему возлюбленному Денису Боярко сына Льва. Следуя примеру многих звезд, артистка редко публикует в Instagram фотографии своего ребенка, однако минувшим вечером в блоге звезды появились новые снимки, на которых Надежда позирует с подросшим сыном. «Лучший аттракцион — рассматривать снующих туда-сюда человечков», — иронизирует в подписи под фото певица.

Публикация от Nadia Ruchka (@nadiaruchka) Ноя 11 2017 в 2:52 PST

«Медвежонок сладкий», «Какой же Левушка хорошенький! Такой сладкий!», «Такой маленький крепыш 🤗😗», «Какая прелесть!» — подписчики осыпали комплиментами трехмесячного мальчика. Многие также отметили, что Надежда выглядит очень хорошо: «Надя,вы прям светитесь!», «Вы такая счастливая», «Надюша, какая ты красавица», «Надя,как похорошела».

Публикация от Nadia Ruchka (@nadiaruchka) Ноя 11 2017 в 2:56 PST