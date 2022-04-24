Нежный букет и белое платье: дочь Григория Лепса вышла замуж за режиссера

На скромной церемонии в кругу родных невеста блистала в нежном струящемся платье с кружевом и гипюром. Волосы она закрутила в легкие волны. На фото Инга держит букет бело-сиреневых латирусов. Жених одет в рубашку и классический костюм.

Новоявленные муж и жена познакомились на съемках фильма. Молодые люди сразу поняли, что их многое связывает. Известно, что они даже родились в один день — 23 декабря, только жених на шесть лет моложе невесты. Вскоре после знакомства Инга устроила избраннику встречу с папой и другими членами семьи. Девушка признавалась, что ее выбор родители одобрили.