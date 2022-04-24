Нежный букет и белое платье: дочь Григория Лепса вышла замуж за режиссера
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
Инга — дочь Лепса от первого брака, от второго брака с Анной Шаплыковой у музыканта трое детей. Все они тоже присутствовали на свадьбе. Церемония прошла без пышного торжества, множества гостей и помпезности.
37-летняя девушка впервые связала себя узами брака. Для поклонников Инги известие о церемонии стало настоящей неожиданностью. Фанаты не скрывают своего удивления и продолжают писать поздравления под свежим фото Инги, где она позирует в белом платье с букетом цветов.
Фото: Фото со страницы «Григорий Лепс» в Telegram
На скромной церемонии в кругу родных невеста блистала в нежном струящемся платье с кружевом и гипюром. Волосы она закрутила в легкие волны. На фото Инга держит букет бело-сиреневых латирусов. Жених одет в рубашку и классический костюм.
Новоявленные муж и жена познакомились на съемках фильма. Молодые люди сразу поняли, что их многое связывает. Известно, что они даже родились в один день — 23 декабря, только жених на шесть лет моложе невесты. Вскоре после знакомства Инга устроила избраннику встречу с папой и другими членами семьи. Девушка признавалась, что ее выбор родители одобрили.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press