Нежные слова в адрес экс-супруги Пугачевой, яркие костюмы и звездные друзья в зале: Филипп Киркоров с блеском выступил в «Олимпийском»

Филипп Киркоров всегда славился перфекционизмом и размахом своих концертных программ. Вот и обновленное шоу «Я» под немного другим названием прошло в «Олимпийском» при аншлаге и без сучка и задоринки. Любопытно, что экс-супруга поп-короля Алла Борисовна Пугачева приехала на концерт одной из первых, а во время выступления Филипп часто обращался к бывшей возлюбленной.
«Я помню, как 16-летним пареньком сидел здесь в «Олимпийском», где-то вверху, и учился у нее, у женщины, которая поет», — трогательно признался Киркоров со сцены.
«Если она пришла на концерт, если слушает меня и поддерживает, значит, ей это интересно, значит, наверное, я что-то делаю правильно в этой жизни. Она для меня — незыблемый авторитет, единственная, к чьему мнению я прислушиваюсь. Независимо от статуса наших отношений. У нас ничего не поменялось — мы остаемся настоящими друзьями, которых в моей жизни не так много», — заявил артист после шоу в интервью порталу Dni.ru.
Помимо Примадонны, первыми увидеть новую программу Киркорова пожелали и другие его звездные друзья — среди них Сергей Лазарев, Анжелика Агурбаш, Олеся Судзиловская, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова и другие.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram