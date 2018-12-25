Нежные слова в адрес экс-супруги Пугачевой, яркие костюмы и звездные друзья в зале: Филипп Киркоров с блеском выступил в «Олимпийском»

Филипп Киркоров всегда славился перфекционизмом и размахом своих концертных программ. Вот и обновленное шоу «Я» под немного другим названием прошло в «Олимпийском» при аншлаге и без сучка и задоринки. Любопытно, что экс-супруга поп-короля Алла Борисовна Пугачева приехала на концерт одной из первых, а во время выступления Филипп часто обращался к бывшей возлюбленной.

«Я помню, как 16-летним пареньком сидел здесь в «Олимпийском», где-то вверху, и учился у нее, у женщины, которая поет», — трогательно признался Киркоров со сцены.