Сергей Лазарев поделился трогательными фотографиями с сыном.

Долгое время популярный певец Сергей Лазарев скрывал не только лицо своего сына, но и факт его появления на свет. Вскоре после того, как правда была раскрыта, поклонники артиста смогли увидеть, как выглядит мальчик Никита. Заботливый отец старается как можно больше времени проводить с наследником, а самые интересные моменты появляются в его блоге.

Сейчас Сергей находится в США и с удовольствием показывает совместные фотографии с сыном. «Одно из самых ярких впечатлений от посещения Miami Zoo - кормление жирафов!! Мы в восторге... Никитка уже бывал в прошлом году здесь, но только сейчас осознанно называл и запоминал всех животных, с игрушечными копиями которых играется дома... В Майамском зоопарке животные живут не в вольерах, а на специально огражденных для каждого вида территориях. Достаточно больших и просторных», — рассказывает отец.