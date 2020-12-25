«Нежные, милые»: Надежда Михалкова опубликовала архивное фото с маленькой дочкой

«Маленькая Надюля», «Нежные, милые», «Чудесное фото», «Здесь Надя очень на маму похожа», «Так хороша, и вы тоже», «Папина дочка», «Самая красивая любовь на свете», «Такой милый цветочек, очень красивое выразительное личико у Ниночки. Мамино счастье!», «Обе такие сладкие», «Какие вы чудесные», «Надя красавица», — прокомментировали подписчики.

Надежда Михалкова воспитывает двоих детей от бывшего мужа Резо Гигинеишвили. Нина и Иван родились в один день, но с разницей в два года. Надежда и Резо развелись в 2017-м, но ради сына и дочери остались в хороших отношениях. Актриса рассказывала, что расставание с мужем далось ей нелегко, но она задвинула обиды и гордость на задний план.

Также Надежда рассказывала, что страдала от послеродовой депрессии, когда оказалась с двумя маленькими детьми на руках. Она считала себя плохой матерью, а в голове постоянно появлялись нехорошие мысли. Вырваться из замкнутого круга ей помогла старшая сестра Анна, которая всегда была рядом.