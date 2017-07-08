В блоге актера появился милый кадр

Ксения Собчак и Максим Виторган редко делятся с подписчиками фотографиями сына Платона, но когда это случается, то за рекордно короткое время снимки набирают огромное количество лайков.

Сегодня в Instagram Максима Виторгана появился трогательный снимок Ксении и Платона. «Нежности», — подписал снимок актер.

Нежности... Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 8 2017 в 1:43 PDT

Подписчики знаменитого папы пришли в восторг от этой фотографии: «Ой щечки какие сладенькие», «Как же Платоше повезло с родителями❤», «Любовь в глазах фотографа», «ак же умиляют щечки, складочки у малышей))), Платоша такой лапочка милый, Счастья ему!!!», «Максииим!Какие нежные нежности от Вас в ленте!😢я растрогана.», «Маленький Виторганчик, уже заметно», «Ааааааа,современная Мадонна с малышом))))», «Всегда хотела увидеть Ксюшу в формате нежности )», «Какое нежное фото, минуты истинного счастья... Спасибо, что поделились. 💗»

Напомним, Ксения Собчак стала мамой в ноябре 2016 года. Это первый ребенок медиадивы и третий для Максима Виторгана. От первого брака у актера есть дочь Полина и сын Даниил.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)