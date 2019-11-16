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Нежное кружево, открытые плечи, стройные ноги: Настя Ивлеева приняла участие в смелой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Ивлеева

Фото: Instagram

Подписчики 28-летней телеведущей пришли в восторг от увиденного.

Обладательница двух премий «ТЭФИ-2019» Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии. Работа фотографа настолько ей понравилась, что она написала: «Надеюсь, скоро твой талант узнают во всем мире». А результатами совместной работы с художником она поделилась с подписчиками.

Анастасия Ивлеева и «паркур»

В студии ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» и автор собственного Agent Show позировала в черном боди с нежным кружевом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

«Анастэйша - секс в человеческом обличии», «Красивая», «Божеее! Слишком ах***я. это незаконно!», «Огонь», — посыпались комментарии.

На своей странице фотограф Богдан Богданов признался, что его сердце принадлежит музе Ивлеевой.

Днем ранее Настя Ивлеева показала фоловерам кадры другой съемки. На портерах крупным планом видна природная красота блогера.

Первым комментарий оставил муж Ивлеевой Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей. «WOW» — написал влюбленный супруг.

А вам нравится Анастасия?

Фото и видео: Instagram

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