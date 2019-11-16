Нежное кружево, открытые плечи, стройные ноги: Настя Ивлеева приняла участие в смелой фотосессии

Обладательница двух премий «ТЭФИ-2019» Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии. Работа фотографа настолько ей понравилась, что она написала: «Надеюсь, скоро твой талант узнают во всем мире». А результатами совместной работы с художником она поделилась с подписчиками.