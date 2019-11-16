Нежное кружево, открытые плечи, стройные ноги: Настя Ивлеева приняла участие в смелой фотосессии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Обладательница двух премий «ТЭФИ-2019» Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии. Работа фотографа настолько ей понравилась, что она написала: «Надеюсь, скоро твой талант узнают во всем мире». А результатами совместной работы с художником она поделилась с подписчиками.
В студии ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» и автор собственного Agent Show позировала в черном боди с нежным кружевом, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
«Анастэйша - секс в человеческом обличии», «Красивая», «Божеее! Слишком ах***я. это незаконно!», «Огонь», — посыпались комментарии.
На своей странице фотограф Богдан Богданов признался, что его сердце принадлежит музе Ивлеевой.
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Муза. Мое сердце твоё 💔 @_agentgirl_ Photo: @bogdanov.ph Style: @irushairusha Hair: @yaroslavtsev1 Makeup: @kseniaveret Style Assist: @dudikdudik Thanks for support: @kuznetskymost20 @longchamp @casadeiofficial @unravelproject @off____white @livepragency @helenyarmak @ttswtrs @workshop_blinova @isida_brand and lovely @qweex.campus
Днем ранее Настя Ивлеева показала фоловерам кадры другой съемки. На портерах крупным планом видна природная красота блогера.
Первым комментарий оставил муж Ивлеевой Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей. «WOW» — написал влюбленный супруг.
А вам нравится Анастасия?
Фото и видео: Instagram
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