Нежная, яркая, красивая: певица Жасмин показала, какой ее видит дочь

«"Десятку" по десятибалке», «Очень красиво», «Профессиональное фото! Молодец Маргаритка», «Глазами дочки фотография получилось загадочно-мечтательно-задумчивой, красиво, умничка, задатки есть», «Такая малышка, а уже так круто фотографирует. Прям будущий фотограф, помощница для мамы», «Я думаю, что дети шикарные фотографы, меня всегда только они и фотографируют и я всегда в восторге от фото», «Какой шикарный образ, выглядите великолепно, фотография 100% получилась замечательная», «Я бы пошла на фотосессию к Марго. У нее явно уже присутствует талант фотографа», «Я считаю, это замечательно, что дети с детства учатся разным навыкам, кто знает, в какую сторону повернет их жизнь», — обсуждают поклонники певицы.