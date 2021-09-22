Элегантная Снигирь продемонстрировала нежные чувства к помолодевшему Цыганову на «Кинотавре»

На третий день фестиваля «Кинотавр» главное внимание к себе приковали Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Элегантная как всегда и похожая на фарфоровую статуэтку Снигирь появилась в нежном белом костюме, в роскошных черных лодочках Manolo Blahnik и сумкой Dior.

Длинные серьги сделали образ актрисы особенно шикарным и утонченным.

Евгений Цыганов удивил поклонников отличной формой – под постом в Instagram Юлии подписчики заметили, что он похудел и выглядит гораздо моложе.