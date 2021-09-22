Элегантная Снигирь продемонстрировала нежные чувства к помолодевшему Цыганову на «Кинотавре»
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Фото: архив пресс-службы
На третий день фестиваля «Кинотавр» главное внимание к себе приковали Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Элегантная как всегда и похожая на фарфоровую статуэтку Снигирь появилась в нежном белом костюме, в роскошных черных лодочках Manolo Blahnik и сумкой Dior.
Длинные серьги сделали образ актрисы особенно шикарным и утонченным.
Евгений Цыганов удивил поклонников отличной формой – под постом в Instagram Юлии подписчики заметили, что он похудел и выглядит гораздо моложе.
Для выхода актер выбрал лаконичный образ – под черные брюки и пиджак надел простую белую футболку, которая отлично гармонирует с белыми кедами. Внимание привлек необычный ремень с принтом из красных змеек.
Свои отношения пара долго скрывала, и даже на мероприятиях они появлялись порознь. Кроме того, их роман начался со скандала — ради Снигирь Цыганов развелся со своей первой супругой, в браке с которой родились семеро детей. Однако позже актеру удалось восстановить теплые отношения с бывшей женой, а с Юлией у них родился общий сын.
Фото: архив пресс-службы