Нежная Шпица, Чиповская в мини и другие звезды побывали на премьере фильма «Большая поэзия» на «Кинотавре»

В рамках кинофестиваля «Кинотавр - 2019» состоялся показ фильма Александра Лунгина «Большая поэзия». Первыми фильм посмотрели председатель жюри Константин Хабенский и гости фестиваля.
На красной дорожке позировали Екатерина Шпица, Аглая Тарасова, Анна Чиповская, Дарья Мороз, Анна Цуканова-Котт и другие знаменитости.
Анна Чиповская позировала фотографам в обнимку с Резо Гигинеишвили, а Анна Цуканова-Котт – с Игорем Верником. Для выхода Анна выбрала водолазку нежно-голубого цвета и мини-юбку, а Анна – макси-платье нежно-розового оттенка и с цветочным принтом.
Екатерина Шпица прибыла на премьеру в нежном шелковом бежевом платье в горох.
Фото: Starface
Дмитрий Дюжев посетил показ с женой Татьяной Зайцевой.
Фото: Starface
Герои фильма Александра Лунгина «Большая поэзия» вернувшиеся с войны юноши. Они работают в ЧОПе и увлекаются стихами. Молодые люди пытаются найти свое место в мирной жизни. Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов и Алексей Филимонов.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!