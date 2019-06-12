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Нежная Шпица, Чиповская в мини и другие звезды побывали на премьере фильма «Большая поэзия» на «Кинотавре»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Шпица

Фото: Starface
Картину Александра Лунгина показали 11 июня.

В рамках кинофестиваля «Кинотавр - 2019» состоялся показ фильма Александра Лунгина «Большая поэзия». Первыми фильм посмотрели председатель жюри Константин Хабенский и гости фестиваля.

На красной дорожке позировали Екатерина Шпица, Аглая Тарасова, Анна Чиповская, Дарья Мороз, Анна Цуканова-Котт и другие знаменитости.

Анна Чиповская позировала фотографам в обнимку с Резо Гигинеишвили, а Анна Цуканова-Котт – с Игорем Верником. Для выхода Анна выбрала водолазку нежно-голубого цвета и мини-юбку, а Анна – макси-платье нежно-розового оттенка и с цветочным принтом.

Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили
Starface
Анна Цуканова-Котт и Игорь Верник
Starface

Екатерина Шпица прибыла на премьеру в нежном шелковом бежевом платье в горох.

Екатерина Шпица

Фото: Starface

Дмитрий Дюжев посетил показ с женой Татьяной Зайцевой.

Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева

Фото: Starface

Герои фильма Александра Лунгина «Большая поэзия» вернувшиеся с войны юноши. Они работают в ЧОПе и увлекаются стихами. Молодые люди пытаются найти свое место в мирной жизни. Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов и Алексей Филимонов.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Starface

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