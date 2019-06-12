Нежная Шпица, Чиповская в мини и другие звезды побывали на премьере фильма «Большая поэзия» на «Кинотавре»

В рамках кинофестиваля «Кинотавр - 2019» состоялся показ фильма Александра Лунгина «Большая поэзия». Первыми фильм посмотрели председатель жюри Константин Хабенский и гости фестиваля.

На красной дорожке позировали Екатерина Шпица, Аглая Тарасова, Анна Чиповская, Дарья Мороз, Анна Цуканова-Котт и другие знаменитости.

Анна Чиповская позировала фотографам в обнимку с Резо Гигинеишвили, а Анна Цуканова-Котт – с Игорем Верником. Для выхода Анна выбрала водолазку нежно-голубого цвета и мини-юбку, а Анна – макси-платье нежно-розового оттенка и с цветочным принтом.