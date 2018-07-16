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«Нежная невеста»: 52-летняя Ирина Салтыкова позирует в свадебном платье

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Серый слайд, который
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Ирина Салтыкова

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Певица опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором предстала в наряде, очень похожем на подвенечный.

После болезненного развода с Виктором Салтыковым певица Ирина Салтыкова предпочитает скрывать свою личную жизнь. Но не так давно она все же призналась, что закрутила новый роман и сейчас совершенно счастлива. «Я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни», — рассказала Ирина своей подруге Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

А на днях Ирина выложила в свой Instagram фото в необычном платье, похожем на свадебное. Салтыкова никак не прокомментировала снимок, но подписчики стали наперебой спрашивать и восхищаться: «Невеста?», «За кого замуж?», «Какая нежная», «Шикарная Белоснежка».

Напомним, у Ирины и Виктора есть дочь Алиса, которая решила пойти по стопам мамы и стала певицей. Девушка живет и работает в Лондоне, и Салтыкова часто ее навещает.

Фото: Instagram

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