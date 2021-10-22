Нежная красавица: особенная дочь Ирины Хакамады примерила образ гейши

Девушка примерила образ японской гейши, надев шелковый халат, напоминающий кимоно, и завязав волосы в пучок. На портретных снимках дочь Ирины Хакамады и Владимира Сиротинского позирует с распущенными волосами. Наследница Ирины выросла настоящей красавицей.

Журналистка нечасто радует подписчиков снимками единственной дочери на своей странице в социальной сети. У Маши также есть личный аккаунт в Instagram, где она рассказывает о своих буднях, работе в театре и модельной карьере.

Напомним, что Мария Сиротинская родилась во втором браке Ирины Хакамады с предпринимателем и основателем LinguaLeo Владимиром Сиротинским в 1997 году. Помимо Марии у пары есть сын Даниил. Владимир Сиротинский скончался около месяца назад из-за проблем с сердцем.