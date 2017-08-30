Черное платье с пышной юбкой и корсетом подчеркнуло изящную и хрупкую фигуру 34-летней певицы

Популярная певица Зара уже давно выбрала подходящий стиль для своих выступлений. Чаще всего певицу можно платьях или кроп-топах в сочетании с юбками, которые подчеркивают тонкую талию исполнительницы.

Несколько часов назад певица опубликовала видео, снятое перед выступлением в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в честь десятилетия фестиваля «Спасская башня». Для выступления Зара выбрала черное платье с пышной юбкой и удлиненным корсетом.

Фолловеры артистки оценили выбор сценического наряда: «Прекрасная,нежная,блистающая Зара», «Зара, вы красавица, очень женственная , а платье у вас потрясающее!!!», «Какая же Вы красивая и грациозная !», «Походка, стан, великолепное платье. Императрица!», «Шикарное платье!!!», «Глаз не оторвать!», «Платье безумно красивое,как и его обладательница!У Вас потрясающее чувство стиля».

Напомним, недавно в Сети обсуждали серебристое платье, в котором Зара появилась на одном из последних выступлений. Поклонники назвали певицу феей и волшебницей из сказки.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)