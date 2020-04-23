Нежная, босая, в пижаме: 38-летняя Наталья Водянова показала, как выглядит во время карантина
Фото: Instagram Натальи Водяновой
В среду, 22 апреля, мир отметил День Земли. Это мероприятие направлено на то, чтобы напомнить всем жителям планеты о том, какой хрупкой она является. Наталья Водянова показала, как встретила этот день она.
«Светлая и прекрасная», «Наталья красавица», «Свеженько выглядишь Натали», «Красивая и настоящая», «Наташа, вы Красивая, Очаровательная, Великолепная и Потрясающая Женщина», «Никогда не перестану вами восхищаться. Вы как будто заморозились во времени», «Наталья, вы прекрасны и обворожительны как всегда, такая свежая и юная, будто вам всегда 18», «Наташа теперь я иногда теряюсь . На фото вы или ваша дочка. Вы все моложе и моложе выглядите», «Прекрасная», — комментируют восхищенные подписчики.
О том, что делают другие знаменитости во время самоизоляции, смотрите по тегу #карантин.
Фото и видео: Instagram
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