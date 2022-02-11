Незаменимых нет: Дмитрий Нагиев выступит в роли ведущего КВН вместо Александра Маслякова

2 февраля стало известно, что бессменный ведущий КВН повторно заразился коронавирусом. Масляков попросил организаторов подыскать ему замену, пока тот будет на вынужденной самоизоляции. Он подчеркнул, что это человек будет «не чужой игре», возможно даже кто-то из участников.

Позже комик Денис Косяков сообщил, что новоиспеченным ведущим КВН станет Дмитрий Нагиев. Многие посчитали это розыгрышем и не поверили информации. Сам Нагиев эту новость не подтверждал, а лишь говорил, что все должно правильно совпасть. 10 февраля в официальном аккаунте КВН появилась афиша 1\8 финала Высшей Лиги, в которой упоминался Нагиев в качестве ведущего.

Шоумен Дмитрий Нагиев рассказ РИА Новости, что предположения насчет его участия в съемках верны. «Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — объяснил актер.