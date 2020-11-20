«Незаконно так хорошо выглядеть»: Екатерина Климова показала очень нежное селфи
Фото: www.instagram.com/klimovagram/
Екатерина Климова опубликовала в своем блоге селфи без макияжа и фильтров и покорила своих поклонников. Подписчики снова отметили чистоту и натуральность, которыми может похвастаться не каждая современная актриса.
«Домой», — написала Екатерина под фотографией.
В ответ на фото актриса получила множество комплиментов — поклонники отметили, что Екатерина выглядит очень молодо, и уход за собой определенно дает результаты:
«Оч вас люблю, труженица, красавица-мамочка. Храни вас господь», «Самая лучшая дорога это та, которая ведет домой», «Вы красавица! Вечная девушка», «Прекрасного полета», «Какая красавица», «Молодушка. Уход за собой на лицо)», «Вы очень красивая!», «Очень приятно смотреть», «Прекрасная девушка...», «Привет богиня красоты, мечта моя», «В следующей жизни женюсь на вас, мадам», «Классная во всех смыслах, невероятно цельный человек!», «Милая девочка», «Какая МОЛОДАЯ Катя!!», «Невероятно свежа и хороша! Любимая артистка! Любой фильм украшает ваша игра!!!», «Катюша, счастья вам в личной жизни. Энергии и больших успехов».
Фото и видео: Instagram Екатерины Климовой
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