Невестке Валерии требуется серьезная операция после рождения первенца

Лиана Шульгина пожаловалась в сториз в личном блоге, что ей нужна серьезная операция по исправлению носовой перегородки. Оказалось, что девушка с трудом может дышать носом и постоянно нуждается в препаратах.

Эта проблема возникла у нее после беременности, и без лечения она может отразиться на следующей – судя по всему, Лиана мечтает о других детях, поэтому вынуждена согласиться на лечение.