Невестке Валерии требуется серьезная операция после рождения первенца
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Фото: @lianashulginaa
Лиана Шульгина пожаловалась в сториз в личном блоге, что ей нужна серьезная операция по исправлению носовой перегородки. Оказалось, что девушка с трудом может дышать носом и постоянно нуждается в препаратах.
Эта проблема возникла у нее после беременности, и без лечения она может отразиться на следующей – судя по всему, Лиана мечтает о других детях, поэтому вынуждена согласиться на лечение.
«В беременность у меня нос не дышал два месяца, каждый день капли, промывания. После родов стало лучше, но я стала сильно говорить в нос. Врач сказал настраиваться на операцию по исправлению перегородки, потому что следующую беременность будет еще хуже. Я вообще не хочу делать…» — отмечает она и интересуется у подписчиков, кто сталкивался с похожей проблемой.
Стоит отметить, что операция связанная с внешностью, может негативно отразиться на карьере Лианы, которая работает моделью. Не так давно она впервые стала мамой, подарив своей свекрови внучку Селин.
Фото: Instagram