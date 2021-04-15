Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем после родов

В январе Арсений и Лиана Шульгины стали родителями девочки Селин. С тех пор прошло чуть больше трех месяцев, а девушка не может восстановиться.

На днях Лиана почувствовала недомогание и потеряла сознание. После этого случая она незамедлительно обратилась к врачу. Как уточнила девушка, врачи диагностировали у нее железодефицитную анемию. Сейчас пациентка проходит лечение. «Всю прошлую неделю ужасно себя чувствовала, был упадок сил. В итоге в субботу упала на улице в обморок. Врач выявил причину. Поставили капельницу», — подчеркнула 23-летняя девушка. Шульгина подчеркнула, что будет более внимательна к своему здоровью. Она старается полноценно питаться и больше времени проводить на воздухе.