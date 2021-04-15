Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем после родов
Фото: Instagram/@lianashulginaa
В январе Арсений и Лиана Шульгины стали родителями девочки Селин. С тех пор прошло чуть больше трех месяцев, а девушка не может восстановиться.
На днях Лиана почувствовала недомогание и потеряла сознание. После этого случая она незамедлительно обратилась к врачу. Как уточнила девушка, врачи диагностировали у нее железодефицитную анемию. Сейчас пациентка проходит лечение. «Всю прошлую неделю ужасно себя чувствовала, был упадок сил. В итоге в субботу упала на улице в обморок. Врач выявил причину. Поставили капельницу», — подчеркнула 23-летняя девушка. Шульгина подчеркнула, что будет более внимательна к своему здоровью. Она старается полноценно питаться и больше времени проводить на воздухе.
Фото: Instagram/@lianashulginaa
В январе невестка Валерии рассказала о сложностях, которые возникли во время родов. Оказалось, что «у малышки была тахикардия на КТТ, что является одним из показания к КС». Однако врач приняла решение ждать, и спустя 30 минут тахикардия прошла и начался потужной период.
Напомним, что Арсений — младший сын Валерии и ее бывшего супруга Александра Шульгина. Старший сын певицы Артемий тайно женился летом 2019-го. Дочь Валерии Анна пока не замужем. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально женился на своей 22-летней избраннице Лиане Волковой в конце лета 2020 года.
Фото: Instagram/@lianashulginaa
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!