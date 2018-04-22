Невестка миллиардера сверкнула баснословно дорогими серьгами

Два года назад сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид и его возлюбленная Хадижа сыграли пышную свадьбу. И вновь невестка предпринимателя заставила СМИ говорить о себе. На дне рождения супруга Хадижа появилась в серьгах Graff с 26 камнями уникальной огранки. Как сообщает Telegram-канал Super! Ориентировочная стоимость украшения — 35 миллионов рублей.
Напомним, свадебное торжество Саида и Хадижи Гуцериевых проходило в Москве и Лондоне. Свои хиты для приглашенных гостей исполнили Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас. Для самого главного дня в своей жизни Хадижа выбрала соответствующее платье — 25-килограммовый наряд Elie Saab со шлейфом стоимостью 27 миллионов рублей.
Фото: instagram