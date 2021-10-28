Невеста — в перьях и жених — с тростью: как Марина Орлова отпраздновала свадьбу в гангстерском стиле
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @marinaorlovaofficial/Instagram
Изначально супруги планировали отметить вступление в брак 30 октября, но из-за локдауна им пришлось срочно переносить мероприятие на три дня раньше. Несмотря на сложившиеся обстоятельства молодожены сумели все подготовить и передать гостям волшебную атмосферу праздника.
«Мне кажется, что-то планировать в такое время просто бессмысленно! Нужно просто по факту: «А что ты сегодня делаешь? Давай сыграем свадьбу!». Перенесли на среду, 27 октября», — писала актриса в своем Instagram.
Вечеринка прошла в одном из ресторанов столицы и собрала друзей пары, в том числе известного певца Прохора Шаляпина. Артист в качестве подарка преподнес молодоженам песню.
Георгий в образе гангстера с тростью и в шляпе, и Марина в белом облегающем платье и боа с перьями развлекали гостей вечера зажигательными танцами и банкетом.
Орлова призналась, что переживала из-за подготовки праздника. Из-за сдвинутых сроков многое, ожидаемо, пошло не по плану. «Но нам все удалось поменять и разместить на круги своя. Классно, конечно, что Гера с легкостью умеет воплощать мои идеи в реальность. Торт, например, у нас прогорел. Кондитеры готовились на 30-е октября, а поменять дату готовности на 27-е не могли. Я обзвонила все кондитерские, и никто не смог взяться за изготовление этого торта! А Гера нашел. И столько таких примеров», — поделилась актриса.
Фото и видео:@tashaesher/Instagram, @marinaorlovaofficial/Instagram