Невеста — в перьях и жених — с тростью: как Марина Орлова отпраздновала свадьбу в гангстерском стиле

Вечеринка прошла в одном из ресторанов столицы и собрала друзей пары, в том числе известного певца Прохора Шаляпина. Артист в качестве подарка преподнес молодоженам песню.

Георгий в образе гангстера с тростью и в шляпе, и Марина в белом облегающем платье и боа с перьями развлекали гостей вечера зажигательными танцами и банкетом.