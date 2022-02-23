Невеста в черном: Алексей Ягудин поделился архивными фотографиями со свадьбы

Комментарии Алексея Ягудина пестрят поздравлениями с годовщиной: «Поздравляю вас с этим счастьем», «Долгих лет совместной жизни. Вы прекрасная пара и отлично дополняете друг друга», «Красивые! Совет да любовь», «Семейного благополучия и счастья», «Красивая пара и достойнейшие люди! Любим и гордимся».

Под постом также отметился близкий друг фигуриста Илья Авербух. «А почему о главном свидетеле ни слова?» — написал в комментариях хореограф и продюсер.