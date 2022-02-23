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Невеста в черном: Алексей Ягудин поделился архивными фотографиями со свадьбы

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отмечают чугунную свадьбу. Пара расписалась 6 лет назад 22 февраля. В честь праздника фигурист поделился в своем блоге фотографиями из семейного архива со дня регистрации брака.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Ягудин с семьей

Фото: instagram/ alexei.yagudin

Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии со свадьбы, которая прошла 6 лет назад в Красноярске. Женой Алексея стала олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина. До свадьбы пара встречалась около 10 лет, более того, у них уже было двое детей. Татьяна подарила Алексею дочерей Елизавету и Мишель.

Внимание подписчиков привлек наряд невесты. Многих удивило, что Татьяна выбрала вместо традиционного белого одеяния черное платье. Также интересным нюансом является то, что на церемонии не присутствовали дети и родители молодоженов.

Комментарии Алексея Ягудина пестрят поздравлениями с годовщиной: «Поздравляю вас с этим счастьем», «Долгих лет совместной жизни. Вы прекрасная пара и отлично дополняете друг друга», «Красивые! Совет да любовь», «Семейного благополучия и счастья», «Красивая пара и достойнейшие люди! Любим и гордимся».

Под постом также отметился близкий друг фигуриста Илья Авербух. «А почему о главном свидетеле ни слова?» — написал в комментариях хореограф и продюсер.

Stories Алексея Ягудина

Stories Алексея Ягудина

Фото: instagram/ alexei.yagudin

Сама свадьба была достаточно скромной. Всего было 20 гостей. «В Красноярске происходит очень теплое событие, но оно не имеет каких-то глобальных масштабов, потому что это некая формальность, но очень важная формальность для Алексея и Татьяны», — рассказал Илья Авербух о подробностях церемонии.

Фото: Instagram

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