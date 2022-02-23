Невеста в черном: Алексей Ягудин поделился архивными фотографиями со свадьбы
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Фото: instagram/ alexei.yagudin
Олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии со свадьбы, которая прошла 6 лет назад в Красноярске. Женой Алексея стала олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина. До свадьбы пара встречалась около 10 лет, более того, у них уже было двое детей. Татьяна подарила Алексею дочерей Елизавету и Мишель.
Внимание подписчиков привлек наряд невесты. Многих удивило, что Татьяна выбрала вместо традиционного белого одеяния черное платье. Также интересным нюансом является то, что на церемонии не присутствовали дети и родители молодоженов.
Комментарии Алексея Ягудина пестрят поздравлениями с годовщиной: «Поздравляю вас с этим счастьем», «Долгих лет совместной жизни. Вы прекрасная пара и отлично дополняете друг друга», «Красивые! Совет да любовь», «Семейного благополучия и счастья», «Красивая пара и достойнейшие люди! Любим и гордимся».
Под постом также отметился близкий друг фигуриста Илья Авербух. «А почему о главном свидетеле ни слова?» — написал в комментариях хореограф и продюсер.
Фото: instagram/ alexei.yagudin
Сама свадьба была достаточно скромной. Всего было 20 гостей. «В Красноярске происходит очень теплое событие, но оно не имеет каких-то глобальных масштабов, потому что это некая формальность, но очень важная формальность для Алексея и Татьяны», — рассказал Илья Авербух о подробностях церемонии.
Фото: Instagram