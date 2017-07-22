Алена Краснова отдохнула в модном московском клубе в компании подруг

27 июля состоится одна из самых ожидаемых свадеб этого лета: к алтарю пойдут сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита и его невеста — модель Алена Краснова.

Минувший вечер 20-летняя модель провела в компании подруг на традиционном предсвадебном девичнике. Фотографии из клуба, где отдохнули девушки, Алена сопроводила хэштегами «незабирайКрасновуспати», «незапирайКрасновувхате» и «ANrealwedding».

Лучший день! Люблю вас❤️ #незабирайКрасновуспати #незапирайКрасновувхате #девичник #ANrealwedding Публикация от Alena Krasnova (@alenaakrasnova) Июл 22 2017 в 9:01 PDT

Примечательно, что все девушки были одеты в одинаковые кружевные платья от бренда Beloe Zoloto — невеста в белом, подруги — в черных.

#девичник#незабирайКрасновуспати #незапирайКрасновувхате Публикация от Yanina Krasnova (@ya.krasnova) Июл 22 2017 в 2:09 PDT

Напомним, 25-летний Никита Пресняков сделал предложение Алене в ее день рождения. На грандиозное торжество, которое состоится на природе, приглашено около 200 гостей. После свадьбы молодые люди планируют отправиться в путешествие в США.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)