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Возлюбленная Криштиану Роналду снова беременна — пара ждет близнецов

У 36-летнего футболиста уже есть близнецы от суррогатной матери. Кроме того, у него есть общая дочь с возлюбленной, моделью Джорджиной Родригез, и старший сын, мать которого остается неизвестной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Криштиану Роналду на тренировке

Фото: @cristiano

Как сообщают испанские СМИ, ссылаясь на анонимного источника, близкого к семье футболиста, Криштиану Роналду скоро станет отцом в пятый раз. Как уточняет инсайдер, его возлюбленная Джорджина Родригез находится на 12-й неделе беременности.

Криштиану подтвердил эту новость, опубликовав фото с возлюбленной со снимками УЗИ. По фотографии можно заметить, что у пары будут близнецы. У футболиста уже есть близнецы от суррогатной матери, Ева и Матео.

Для футболиста эти малыши будет пятым и шестым по счету, а для его возлюбленной только вторым и третьим. Радостной новостью в своем личном блоге поделилась и сама Джорджина.

Стоит напомнить, что Джорджина стала причиной размолвки Криштиану с его семьей, а в частности – матерью, которые оказалась настроена резко против его невесты. По мнению женщины, модель заинтересована не столько в Криштиану, сколько в его деньгах, и встречается с ним ради выгоды, поэтому она неоднократно отговаривала его жениться на Джорджине.

Фото: Instagram