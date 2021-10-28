Возлюбленная Криштиану Роналду снова беременна — пара ждет близнецов

Криштиану подтвердил эту новость, опубликовав фото с возлюбленной со снимками УЗИ. По фотографии можно заметить, что у пары будут близнецы. У футболиста уже есть близнецы от суррогатной матери, Ева и Матео.

Для футболиста эти малыши будет пятым и шестым по счету, а для его возлюбленной только вторым и третьим. Радостной новостью в своем личном блоге поделилась и сама Джорджина.