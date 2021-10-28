Возлюбленная Криштиану Роналду снова беременна — пара ждет близнецов
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Фото: @cristiano
Как сообщают испанские СМИ, ссылаясь на анонимного источника, близкого к семье футболиста, Криштиану Роналду скоро станет отцом в пятый раз. Как уточняет инсайдер, его возлюбленная Джорджина Родригез находится на 12-й неделе беременности.
Криштиану подтвердил эту новость, опубликовав фото с возлюбленной со снимками УЗИ. По фотографии можно заметить, что у пары будут близнецы. У футболиста уже есть близнецы от суррогатной матери, Ева и Матео.
Для футболиста эти малыши будет пятым и шестым по счету, а для его возлюбленной только вторым и третьим. Радостной новостью в своем личном блоге поделилась и сама Джорджина.
Стоит напомнить, что Джорджина стала причиной размолвки Криштиану с его семьей, а в частности – матерью, которые оказалась настроена резко против его невесты. По мнению женщины, модель заинтересована не столько в Криштиану, сколько в его деньгах, и встречается с ним ради выгоды, поэтому она неоднократно отговаривала его жениться на Джорджине.
Фото: Instagram