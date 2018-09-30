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Невеста Глеба Матвейчука рассказала о свадьбе мечты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Глеба Матвейчука

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Звезда театра и кино и его возлюбленная стали героями нового выпуска программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым.

Три месяца назад известный музыкант Глеб Матвейчук и его возлюбленная, актриса Елена Глазкова, стали родителями. Беременность Елены была незапланированной и немало удивила пару: «Мы не думали, что я беременна. И когда я отравилась в хорошем ресторане Тайланда тунцом, я насторожилась, даже обвиняла их, как они могли отравить столько людей. А на самом деле это уже были гормоны. Помню, купили пять тестов, на всех плюс, мы с ним вместе читали инструкцию, как дети переглядывались, не могли в это поверить». Дочери пары Алисе сейчас три месяца. Актриса отметила, что ее избранник оказался очень ответственным папой — изучил специализированную литературу, присутствовал на родах, а поменять малышке подгузник не представляет для него особого труда.

Несмотря на то, что Глеб уже сделал предложение Елене, пара не торопится узаконивать отношения. «У Глеба поклонницы взрослые женщины. И они пишут, что должен быть штамп в паспорте, что он на мне никогда не женится. Свои же страхи пишут. У меня таких страхов нет. Ведь штамп Глебу поставить элементарно. Завтра поехали и расписались. А я не хочу упрощать ему жизнь. Надо отметить свадьбу с родными, сделать фотосессию с племяшками, с цветочками. У меня перед глазами Алиса-ангелочек, которая кольца несет. Хочется для себя создать красивый антураж», — призналась молодая мама.

Напомним, два года назад Глеб Матвейчук развелся с актрисой Анастасией Макеевой, брак с которой продлился более шести лет. По слухам, причиной развода стало отсутствие детей. «Просто мы стали разными. Мне хотелось спокойной жизни, стать мамой. Мы даже начали ходить по врачам. Это длилось три года, но я так и не смогла забеременеть», — признавалась Анастасия в интервью.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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