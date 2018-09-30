Невеста Глеба Матвейчука рассказала о свадьбе мечты

Три месяца назад известный музыкант Глеб Матвейчук и его возлюбленная, актриса Елена Глазкова, стали родителями. Беременность Елены была незапланированной и немало удивила пару: «Мы не думали, что я беременна. И когда я отравилась в хорошем ресторане Тайланда тунцом, я насторожилась, даже обвиняла их, как они могли отравить столько людей. А на самом деле это уже были гормоны. Помню, купили пять тестов, на всех плюс, мы с ним вместе читали инструкцию, как дети переглядывались, не могли в это поверить». Дочери пары Алисе сейчас три месяца. Актриса отметила, что ее избранник оказался очень ответственным папой — изучил специализированную литературу, присутствовал на родах, а поменять малышке подгузник не представляет для него особого труда.