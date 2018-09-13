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«Невероятный опыт любовного треугольника»: победительница «Голоса» Дарья Антонюк сыграла роковую соблазнительницу

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Дарья Антонюк

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22-летняя певица Дарья Антонюк попробовала себя в качестве актрисы.

Не так давно завершились съемки третьего сезона популярного детективного сериала «Ищейка». Сюрпризом для поклонников стало появление в нескольких сериях певицы Дарьи Антонюк — победительницы 5 сезона шоу «Голос» и серебряного призера конкурса «Новая волна»-2018. Восходящая звезда поделилась впечатлениями о своей роли и работе с режиссером Дмитрием Брусникиным (недавно ушедшим из жизни после долгой болезни).

«Моя героиня абсолютно мне противоположна. У нас есть общие точки соприкосновения в плане профессиональной деятельности, но это единственное сходство. Героиня, которую я играю, карьеристка в плохом смысле этого слова. Было сложно еще и потому, что я никогда не участвовала в любовных треугольниках, а тем более с мужчиной гораздо старше меня. Играть было странно, но интересно. Чем вообще интересна актерская профессия? Ты всегда можешь побывать в такой ситуации, в какой не окажешься в реальной жизни», — рассказала Дарья.

Дарья также поделилась воспоминаниями о Дмитрии Брусникине: «Когда мне позвонили и сказали, что меня хочет снимать Брусникин — это был один из счастливейших моментов моей жизни. Я вообще считаю Дмитрия Владимировича своим учителем. Когда на съемках «Ищейки» мне делали грим, он иногда приходил в гримерную, смотрел на меня и говорил: «Какая же ты у меня красивая, Дашка». Он был как отец для меня: всегда обнимет, поможет».

Антонюк не только сыграла в нескольких эпизодах сериала, но и, разумеется, спела. Композицию еще много лет назад написал Леонид Агутин — наставник Дарьи в шоу «Голос» и ее продюсер. Молодая артистка призналась, что очень переживает за то, как воспримут ее зрители на экране (кстати, сейчас девушка продолжает учебу в Школе-студии МХАТ), но надеется на хорошие отзывы.

Фото и видео: Instagram

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