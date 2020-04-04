Невероятный квартет, трио в белом и «птенцы Гагары»: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»

Следующими эстафету приняли Миржан Жидебай, Дарья Марцынкевич и Екатерина Кретова, выступившие с «Замком из дождя» из репертуара Владимира Преснякова. В следующий этап прошел Миржан.

Элина Хан, Варвара Глухова и Милана Волкова в кокошниках удивили наставников и зрителей своей версией песни Бьянки «Были танцы». Свою «песню на вылет» исполнит Варвара Глухова.

Единственный бойзбенд из команды Полины Гагариной — Геннадий Перевердиев, Матвей Беляев и Артем Фокин — вышел на сцену в белом. Юные артисты исполнили хит группы «Дискотека Авария» — «Небо». Сюрпризом для зрителей стало соло Геннадия на саксофоне. Тем не менее, свой счастливый билет вытянул Артем.