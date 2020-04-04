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Невероятный квартет, трио в белом и «птенцы Гагары»: чем запомнился новый выпуск шоу «Голос. Дети»

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Полина Гагарина

Фото: кадр из эфира

В седьмом сезоне вокального телепроекта продолжаются поединки.

В пятницу, 3 апреля, в эфир вышел очередной выпуск популярного вокального телепроекта «Голос. Дети», в котором в этапе поединков сошлись участники команды Полины Гагариной. Первым на сцену вышел квартет – Артем Морозов, Дмитрий и Сергей Коценко и Ксения Мисюрина. Ребята зажгли с легендарной песней Final Countdown группы Europe. Баста не смог сдержать эмоций от мощного старта «соседней» команды: «Гагариной должно быть стыдно! Она должна была нас немного пощадить. Потому что милая, улыбчивая девушка подготовила бомбу для нас, обескуражила. Она оказалась страшной женщиной для нас и хорошей чуткой наставницей для своих ребят». Свой выбор Полина остановила на Артеме.

Следующими эстафету приняли Миржан Жидебай, Дарья Марцынкевич и Екатерина Кретова, выступившие с «Замком из дождя» из репертуара Владимира Преснякова. В следующий этап прошел Миржан.

Элина Хан, Варвара Глухова и Милана Волкова в кокошниках удивили наставников и зрителей своей версией песни Бьянки «Были танцы». Свою «песню на вылет» исполнит Варвара Глухова.

Единственный бойзбенд из команды Полины Гагариной — Геннадий Перевердиев, Матвей Беляев и Артем Фокин — вышел на сцену в белом. Юные артисты исполнили хит группы «Дискотека Авария» — «Небо». Сюрпризом для зрителей стало соло Геннадия на саксофоне. Тем не менее, свой счастливый билет вытянул Артем.

Этап поединков завершали Таисия Скоморохова, Ангелина Дерябина и Агния Андреева, представившиеся за кулисами как «птенцы Гагары». Малышки с честью выдержали испытание, а шанс получить путевку в финал выпал Таисии.

После окончания поединков лучшие ребята из каждой тройки выступили со своими сольными номерами, и Полина Гагарина выбрала двух финалистов из своей команды. За победу в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» будут бороться Артем Морозов и Миржан Жидебай.

Следите за шоу «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

Фото: кадры из эфира

Видео: YouTube

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