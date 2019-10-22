«Невероятные»: Владимир Зеленский во фраке и его супруга в закрытом платье лимонного цвета покорили публику

«Мала за честь бути присутньою на урочистій церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Ця подія ознаменувала початок періоду Рейва в історії Японії. У перекладі з японської "Рейва" означає "Прекрасна гармонія", і саме цього я щиро зичу Імператорові та всій Японії», — пояснила супруга президента.