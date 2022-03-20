«Неважно как, где и с кем»: дочь Константина Меладзе высказалась насчет брака отца с Верой Брежневой

Однако налаживать контакт с новой женой отца девушка отказалась. Лия Меладзе не раз рассказывала, что с возлюбленной отца, певицей Верой Брежневой, ее ничего не связывает. Для нее важно, чтобы папа просто был счастлив. А с Верой, или другой женщиной – это неважно. «Я просто очень рада, что папа рад. Мне абсолютно неважно как, где, с кем. Жизнь — она для того, чтобы радоваться. Если он счастлив — это все, о чем я могу мечтать», — сказала Лия Меладзе в эфире передачи «ЖВЛ».

Недавно 17-летняя Лия решила пойти по стопам отца и стать певицей. Она понимает, что у нее нет такого же абсолютного слуха как у отца, но при этом она любит и умеет петь. Недавно Меладзе пришла не слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду к Надежде Дорофеевой.