Неузнаваемый Игорь Николаев показал фото из отпуска без фирменных кудрей
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Игорь Николаев удивил своих поклонников необычным образом — в своем блоге он опубликовал селфи, на котором собрал свои знаменитые светлые кудрявые волосы под кепку и надел очки. Кадр был сделан в аэропорту во время отпуска.
Поклонники очень удивились — заявили, что, хотя певец нравится им в любом виде, видеть его без кудрей оказалось весьма непривычно.
Интерес вызывает не только образ Николаева, но и его личная жизнь. Артист счастлив в третьем браке с певицей Юлией Проскуряковой, вместе с которой воспитывает пятилетнюю дочь Веронику. Девочка является настоящей любимицей поклонников — за ее жизнью в блогах родителей следят не менее пристально, чем за очаровательными двойняшками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Также у Николаева есть и старшая дочь Юлия от предыдущего брака.
Ранее Игорь Николаев переболел коронавирусом, как и многие звезды. Борьба с инфекцией далась ему непросто.
«Я оказался в "авангарде" — вместе с Левой Лещенко и Надей Бабкиной. Мы были как первопроходцы, как первые космонавты, которые улетели в нечто неведомое — не в космос, а в ковид», — отметил он в беседе с изданием «7 Дней».
Он заметил, что тяжелее всего был информационный шум вокруг его болезни.
«Никогда в жизни столько не видел себя на экране, даже устал от этого. Хотя Леву и Надю не меньше показывали. Вся наша троица была "весь вечер на манеже"...».
Фото: Global Look press