Неузнаваемый Игорь Николаев показал фото из отпуска без фирменных кудрей

Игорь Николаев удивил своих поклонников необычным образом — в своем блоге он опубликовал селфи, на котором собрал свои знаменитые светлые кудрявые волосы под кепку и надел очки. Кадр был сделан в аэропорту во время отпуска.

Поклонники очень удивились — заявили, что, хотя певец нравится им в любом виде, видеть его без кудрей оказалось весьма непривычно.

Интерес вызывает не только образ Николаева, но и его личная жизнь. Артист счастлив в третьем браке с певицей Юлией Проскуряковой, вместе с которой воспитывает пятилетнюю дочь Веронику. Девочка является настоящей любимицей поклонников — за ее жизнью в блогах родителей следят не менее пристально, чем за очаровательными двойняшками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.