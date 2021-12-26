Неузнаваемый Андрей Малахов появился в шоу Ксении Собчак на фоне слухов о болезни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @malakhov007/Instagram
Накануне Малахов появился в качестве ведущего на дебатах Ксении Собчак и Григория Аветова, удивив зрителей своим внешним видом.
Фото: Кадр из Youtube-шоу «Инфобизнес: за и против. Собчак Vs Аветов»
Телеведущий предстал в своем привычном образе: в костюме и очках с папкой в руках. Но невозможно не отметить, что за последнее время лицо Андрея сильно изменилось.
Несколько дней назад звезда программы «Прямой эфир» канала Россия 1 поздравлял подписчиков в своем Instagram с наступающими праздниками. Тогда впервые у Малахова заподозрили возможное заболевание, так как выглядел он совсем не так, как на телеэкране.
«Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо. Писать, не бояться, участвовать и верить, что все в этой жизни возможно», — писал Андрей.
Фото: Кадр из Youtube-шоу «Инфобизнес: за и против. Собчак Vs Аветов»
Малахов всегда следил за своим внешним видом и активно занимался спортом. Журналист часто демонстрировал подписчикам накаченное и упругое тело. Сейчас ведущий никак не комментирует слухи по поводу своего состояния.
Фото: Instagram, кадры из Youtube-шоу «Инфобизнес: за и против. Собчак Vs Аветов»