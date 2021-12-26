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Неузнаваемый Андрей Малахов появился в шоу Ксении Собчак на фоне слухов о болезни

Последнее время в сети упорно ходят слухи о возможной серьезной болезни 49-летнего известного телеведущего Андрея Малахова. Журналист прилично набрал в весе и стал носить парики.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Малахов, Григорий Аветов и Ксения Собчак

Фото: @malakhov007/Instagram

Накануне Малахов появился в качестве ведущего на дебатах Ксении Собчак и Григория Аветова, удивив зрителей своим внешним видом.

Андрей Малахов и Ксения Собчак

Андрей Малахов и Ксения Собчак

Фото: Кадр из Youtube-шоу «Инфобизнес: за и против. Собчак Vs Аветов»

Телеведущий предстал в своем привычном образе: в костюме и очках с папкой в руках. Но невозможно не отметить, что за последнее время лицо Андрея сильно изменилось.

Несколько дней назад звезда программы «Прямой эфир» канала Россия 1 поздравлял подписчиков в своем Instagram с наступающими праздниками. Тогда впервые у Малахова заподозрили возможное заболевание, так как выглядел он совсем не так, как на телеэкране.

«Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо. Писать, не бояться, участвовать и верить, что все в этой жизни возможно», — писал Андрей.

Андрей Малахов и Ксения Собчак

Андрей Малахов и Ксения Собчак

Фото: Кадр из Youtube-шоу «Инфобизнес: за и против. Собчак Vs Аветов»

Малахов всегда следил за своим внешним видом и активно занимался спортом. Журналист часто демонстрировал подписчикам накаченное и упругое тело. Сейчас ведущий никак не комментирует слухи по поводу своего состояния.

Фото: Instagram, кадры из Youtube-шоу «Инфобизнес: за и против. Собчак Vs Аветов»

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