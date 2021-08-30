Неузнаваемая Мирослава Карпович похвасталась стройными ногами в кожаном тренче
Мирослава Карпович показала кадры из новой шикарной фотосессии.
В объективе фотографа Анастасии Сафаровой актриса предстала в новом образе — на голое тело она надела длинный черный кожаный тренч. Образ дополнили массивные серьги в винтажном стиле и изящные босоножки на шпильке на тонких ремешках.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @m1r0slava_karpovich
Для образа подобрали необычный макияж, который сделал артистку совершенно неузнаваемой, и дерзкую укладку.
«Вы носите кожаные изделия или предпочитаете кожзам?», — поинтересовалась она у подписчиков.
Поклонники сразу отметили подтянутые, стройные ноги Мирославы — в комментариях под публикацией появилось множество комплиментов.
Ранее звезду часто осуждали за излишнюю худобу и рекомендовали ей не сидеть на диете. Сама Карпович отвечала, что ест то, что хочет, а форму поддерживает благодаря постоянным тренировкам.
«Плавание — мой главный конек, упражнения с досочкой, бортиком, палками. Если мерзну в бассейне, вылезаю греться силовыми упражнениями из йоги (руки, ноги, попа, пресс, бедра), часа в день достаточно. Люблю ходить пешком», — рассказала она.
Фото: Instagram Мирославы Карпович
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