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Неузнаваемая Мирослава Карпович похвасталась стройными ногами в кожаном тренче

Звезду «Папиных дочек» неоднократно критиковали за фигуру — поклонникам казалось, что актриса слишком худая. Артистка отвечала, что дело не в строгой диете, а в особенностях фигуры.
Неузнаваемая Мирослава Карпович похвасталась стройными ногами в кожаном тренче

Мирослава Карпович показала кадры из новой шикарной фотосессии.

В объективе фотографа Анастасии Сафаровой актриса предстала в новом образе — на голое тело она надела длинный черный кожаный тренч. Образ дополнили массивные серьги в винтажном стиле и изящные босоножки на шпильке на тонких ремешках.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мирослава Карпович в примерочной

Фото: @m1r0slava_karpovich

Для образа подобрали необычный макияж, который сделал артистку совершенно неузнаваемой, и дерзкую укладку.

«Вы носите кожаные изделия или предпочитаете кожзам?», — поинтересовалась она у подписчиков.

Фотограф: Анастасия Сафарова

Поклонники сразу отметили подтянутые, стройные ноги Мирославы — в комментариях под публикацией появилось множество комплиментов.

Ранее звезду часто осуждали за излишнюю худобу и рекомендовали ей не сидеть на диете. Сама Карпович отвечала, что ест то, что хочет, а форму поддерживает благодаря постоянным тренировкам.

«Плавание — мой главный конек, упражнения с досочкой, бортиком, палками. Если мерзну в бассейне, вылезаю греться силовыми упражнениями из йоги (руки, ноги, попа, пресс, бедра), часа в день достаточно. Люблю ходить пешком», — рассказала она.

Фото: Instagram Мирославы Карпович

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