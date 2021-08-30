Неузнаваемая Мирослава Карпович похвасталась стройными ногами в кожаном тренче

Ранее звезду часто осуждали за излишнюю худобу и рекомендовали ей не сидеть на диете. Сама Карпович отвечала, что ест то, что хочет, а форму поддерживает благодаря постоянным тренировкам.

«Плавание — мой главный конек, упражнения с досочкой, бортиком, палками. Если мерзну в бассейне, вылезаю греться силовыми упражнениями из йоги (руки, ноги, попа, пресс, бедра), часа в день достаточно. Люблю ходить пешком», — рассказала она.