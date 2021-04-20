Неузнаваемая и помолодевшая Пенелопа Крус появилась на обложке глянца

Одна из самых красивых и «жарких» актрис Голливуда — 46-летняя Пенелопа Крус украсила собой обложку испанской версии журнала InStyle. Главный вынос гласит: «Икона». С этим из фанатов Пенелопы вряд ли кто-то поспорит.

Стилисты и визажисты так хорошо поработали над моделью, что она стала почти неузнаваемой, но осталась по-прежнему прекрасной. На снимке каре звезды «Ванильного неба» развевается от легкого дуновения. А макияж нанесен таким образом, что скорректировав лицо и спрятав небольшие морщинки, оставил заметными веснушки актрисы.