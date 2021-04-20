Неузнаваемая и помолодевшая Пенелопа Крус появилась на обложке глянца
Фото: www.instagram.com/penelopecruzoficial
Одна из самых красивых и «жарких» актрис Голливуда — 46-летняя Пенелопа Крус украсила собой обложку испанской версии журнала InStyle. Главный вынос гласит: «Икона». С этим из фанатов Пенелопы вряд ли кто-то поспорит.
Стилисты и визажисты так хорошо поработали над моделью, что она стала почти неузнаваемой, но осталась по-прежнему прекрасной. На снимке каре звезды «Ванильного неба» развевается от легкого дуновения. А макияж нанесен таким образом, что скорректировав лицо и спрятав небольшие морщинки, оставил заметными веснушки актрисы.
Пенелопа Крус поблагодарила редакцию, что ее сделали лицом 200-го номера журнала. Впрочем, ей не привыкать украшать собой ведущие мировые издания. Ее коллекция обложек, пожалуй, даже больше, чем коллекция фильмов, в которых она сыграла. Крус снялась в 86 фильмах, среди которых «Все о моей матери», «Вики, Кристина, Барселона» (получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана), «Ноэль», «Римские приключения» и другие.
Фото и видео: Instagram Пенелопы Крус и кадры фильма «Ноэль»
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