Неузнаваемая Джейн Фонда появилась на обложке Harper's bazaar

«Отсутствие близости — я вроде как смирилась с этим. Я не хочу снова вступать в отношения, в сексуальные отношения. У меня нет такого желания. Думаю, что я не способна на близость. Дело не в мужчинах, а во мне. Если бы парень подошел и сказал: "Давай, Фонда, покажи себя", я бы в страхе убежала. Фантазирую ли я? Да, и вот моя фантазия», – рассказывает Фонда.

«Я встречаю профессора или исследователя, кого-то из этой области, кто действительно способен любить, лелеять женщину, чтобы я могла проверить себя и посмотреть, могу ли я еще. Я думаю, что, может быть, теперь смогу, но проблема в том, что я хочу мужчину помоложе. Разве это не ужасно? Дело в коже. Я бы хотела мужчину помоложе, но это зря».