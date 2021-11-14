Неузнаваемая Дафф и нестареющая Гарнер: как прошел ужин в честь 10-летия фонда Baby2Baby
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Фото: Getty Images
В Лос-Анджелесе состоялся гала-ужин в честь десятилетия благотворительного фонда Baby2Baby. Мероприятие организации, патронатом которой занимается Джессика Альба, посетили многие селебрити мировой величины. И большинство из них оказались из числа «звездных» мам.
В частности перед фотографами в смелом наряде прошлась родившая в этом году уже третьего ребенка актриса и певица Хилари Дафф. Правда, из-за основательного и драматичного макияжа 34-летняя звезда «Истории золушки» выглядела слабо узнаваемой. И даже 49-летняя экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер в этот вечер выглядела моложе.
Фото: Getty Images
Кейт Хадсон посетила вечер в сопровождении основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава. Два месяца назад пара объявила о помолвке, а их роман продолжается уже пятый год. У актрисы и бизнесмена есть общая дочь.
Фото: Getty Images
Появилась на ужине и внучка Элвиса Пресли актриса Райли Кио. Для выхода она выбрала лаконичное кремовое платье в пол.
Фото: Getty Images
Гостьями мероприятия стали также супруга и дочь погибшего полтора года назад баскетболиста Коби Брайанта. Вдова спортсмена Ванесса Брайант пришла на ужин в сопровождении старшей дочерии Наталии, которая сейчас строит карьру в модельном бизнесе.
Фото и видео: Getty Images