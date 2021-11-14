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Неузнаваемая Дафф и нестареющая Гарнер: как прошел ужин в честь 10-летия фонда Baby2Baby

Голливудские знаменитости посетили благотворительный ужин фонда, созданного Джессикой Альбой. Селебрити собрали средства для помощи детям из малоимущих семей. На мероприятие многие актрисы и певицы пришли в компании мужей. Большинство из собравшихся гостий сами являются мамами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хилари Дафф

Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялся гала-ужин в честь десятилетия благотворительного фонда Baby2Baby. Мероприятие организации, патронатом которой занимается Джессика Альба, посетили многие селебрити мировой величины. И большинство из них оказались из числа «звездных» мам.

В частности перед фотографами в смелом наряде прошлась родившая в этом году уже третьего ребенка актриса и певица Хилари Дафф. Правда, из-за основательного и драматичного макияжа 34-летняя звезда «Истории золушки» выглядела слабо узнаваемой. И даже 49-летняя экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер в этот вечер выглядела моложе.

Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Гарнер.

Фото: Getty Images

Кейт Хадсон посетила вечер в сопровождении основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава. Два месяца назад пара объявила о помолвке, а их роман продолжается уже пятый год. У актрисы и бизнесмена есть общая дочь.

Кейт Хадсон.

Кейт Хадсон.

Фото: Getty Images

Появилась на ужине и внучка Элвиса Пресли актриса Райли Кио. Для выхода она выбрала лаконичное кремовое платье в пол.

Райли Кио.

Райли Кио.

Фото: Getty Images

Гостьями мероприятия стали также супруга и дочь погибшего полтора года назад баскетболиста Коби Брайанта. Вдова спортсмена Ванесса Брайант пришла на ужин в сопровождении старшей дочерии Наталии, которая сейчас строит карьру в модельном бизнесе.

Фото и видео: Getty Images

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