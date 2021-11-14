Неузнаваемая Дафф и нестареющая Гарнер: как прошел ужин в честь 10-летия фонда Baby2Baby

В Лос-Анджелесе состоялся гала-ужин в честь десятилетия благотворительного фонда Baby2Baby. Мероприятие организации, патронатом которой занимается Джессика Альба, посетили многие селебрити мировой величины. И большинство из них оказались из числа «звездных» мам.

В частности перед фотографами в смелом наряде прошлась родившая в этом году уже третьего ребенка актриса и певица Хилари Дафф. Правда, из-за основательного и драматичного макияжа 34-летняя звезда «Истории золушки» выглядела слабо узнаваемой. И даже 49-летняя экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер в этот вечер выглядела моложе.