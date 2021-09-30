Неужели операция? Регина Тодоренко призналась, как «потеряла» свою роскошную грудь
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @reginatodorenko
31-летняя Регина Тодоренко честно рассказала, куда делись ее былые пышные формы: «Так много обсуждений моей бесследно исчезнувшей груди, что я решила признаться вам и рассказать, что операции по уменьшению груди не было», — успокоила всех девушка.
Всему «виной» завершение грудного вскармливания своего сына Майкла и усиленное занятие своей физической формой: «Я просто прикрыла лавочку грудного вскармливания и полгода усиленно занималась спортом», — заверила телеведущая.
Больше всего поддержали Тодоренко мамы, которые тоже сталкивались с этой проблемой: «Регина, у меня было точно так же, когда закончила грудное вскармливание и начала заниматься спортом. Грудь стала еще меньше чем была до родов. Хотя во время кормления малыша она увеличилась на два размера», «Беременность — лучшее время для моей груди! Она у меня была», — поделились своими историями подписчицы.
Но артистка не отчаивается, а с юмором походит к изменениям в организме. Под фотографией в обтягивающем платье и смелом декольте она написала измененные слова песни: «Была ведь грудь. Была, да только все ушло. Теперь другая сегодня я. И грудь моя... Птицей улететь смогла», — шутливо написала звезда.