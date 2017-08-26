В Сети появились снимки актрисы для австралийского журнала Stellar

Этим летом известная австралийская актриса Николь Кидман отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. Но, глядя на идеальную фигуру звезды, сложно поверить в ее возраст.

Не так давно Николь приняла участие в откровенной фотосессии для австралийского журнала Stellar: съемки проходили в бассейне, а актриса позировала в длинном полупрозрачном платье.

На днях в официальном аккаунте журнала в Instagram появился анонс свежего номера с фотографией Кидман на обложке.

Поклонники знаменитой блондинки высоко оценили результаты фотосессии.

Публикация от @kellyahume

Напомним, в июле фотография Николь Кидман украсила обложку журнала Love Magazine. Актриса позировала в красном купальнике и ковбойской шляпе.

Фото: instagram, globallookpress