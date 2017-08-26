В Сети появились снимки актрисы для австралийского журнала Stellar

Этим летом известная австралийская актриса Николь Кидман отметила юбилей — ей исполнилось 50 лет. Но, глядя на идеальную фигуру звезды, сложно поверить в ее возраст.

Не так давно Николь приняла участие в откровенной фотосессии для австралийского журнала Stellar: съемки проходили в бассейне, а актриса позировала в длинном полупрозрачном платье.

На днях в официальном аккаунте журнала в Instagram появился анонс свежего номера с фотографией Кидман на обложке.

Публикация от Stellar (@stellarmag) Авг 26 2017 в 2:19 PDT

Поклонники знаменитой блондинки высоко оценили результаты фотосессии.

Публикация от Video Edits | N (@lovelykidman) Авг 26 2017 в 4:13 PDT

Публикация от @kellyahume Авг 26 2017 в 2:27 PDT

Публикация от Celestial (@jloveraniston) Авг 26 2017 в 4:20 PDT

Напомним, в июле фотография Николь Кидман украсила обложку журнала Love Magazine. Актриса позировала в красном купальнике и ковбойской шляпе.