«Неуместно и дико»: Анастасию Решетову жестко раскритиковали за фото в хиджабе

Анастасия Решетова обычно носит достаточно откровенные наряды, демонстрируя роскошную фигуру. Но, возможно, отныне девушка станет скромнее — она попыталась показать, что может быть и другой, с помощью снимков... в хиджабе.

В комментариях разгорелся жаркий спор: многие интернет-пользователи заявили, что таким образом девушка Тимати задевает чувства мусульман, поскольку не исповедует ислам. Внимательные подписчики также отметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть аппетитную грудь.