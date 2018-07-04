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«Неуместно и дико»: Анастасию Решетову жестко раскритиковали за фото в хиджабе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

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22-летняя Анастасия Решетова решила позировать в платке, повязанным на манер мусульманского головного убора.

Анастасия Решетова обычно носит достаточно откровенные наряды, демонстрируя роскошную фигуру. Но, возможно, отныне девушка станет скромнее — она попыталась показать, что может быть и другой, с помощью снимков... в хиджабе.

В комментариях разгорелся жаркий спор: многие интернет-пользователи заявили, что таким образом девушка Тимати задевает чувства мусульман, поскольку не исповедует ислам. Внимательные подписчики также отметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть аппетитную грудь.

Однако нашлись и те, кто оценил импровизированную фотосессию Решетовой без привязки к религии: «Вы прекрасны! Это одеяние вам очень идет», «Просто красивая фотография, не нужно докапываться, друзья». Сама Анастасия никак не прокомментировала реплики фолловеров.

Фото: Instagram

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