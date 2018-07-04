«Неуместно и дико»: Анастасию Решетову жестко раскритиковали за фото в хиджабе

Анастасия Решетова обычно носит достаточно откровенные наряды, демонстрируя роскошную фигуру. Но, возможно, отныне девушка станет скромнее — она попыталась показать, что может быть и другой, с помощью снимков... в хиджабе.
В комментариях разгорелся жаркий спор: многие интернет-пользователи заявили, что таким образом девушка Тимати задевает чувства мусульман, поскольку не исповедует ислам. Внимательные подписчики также отметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть аппетитную грудь.
Однако нашлись и те, кто оценил импровизированную фотосессию Решетовой без привязки к религии: «Вы прекрасны! Это одеяние вам очень идет», «Просто красивая фотография, не нужно докапываться, друзья». Сама Анастасия никак не прокомментировала реплики фолловеров.
Фото: Instagram