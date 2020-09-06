Неудобное «золотое» платье и высокие каблуки: Асмус пожаловалась на тяжелую актерскую долю

В конце августа стартовали съемки нового проекта, в котором вместе с экс-супругой Гарика Харламова задействованы также Иван Охлобыстин и Тимур Родригес. Актриса делится деталями рабочего процесса, а заодно рассказывает, на что ей приходится идти, чтобы эффектно выглядеть в кадре.

Так, например, Асмус поведала, что работать в одном из ключевых нарядов – платье из золота – не так уж и просто. Несмотря на то, что наряд, который костюмеры изготовили специально из металла, кажется практически невесомым, на самом деле носить его достаточно тяжело. Девушка с трудом продефилировала в нем до своей гримерки, прокомментировав, что наряд сковывает движения и не дает развернуться в полную силу. А предлагающиеся к эффектному металлическому мини высокие каблуки и вовсе затрудняют передвижения актрисы.