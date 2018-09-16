Неудавшееся свидание и крупная ссора: Ольга Бузова попрощалась с еще двумя кандидатами в женихи

Закончилась третья неделя «итальянских каникул» Ольги Бузовой и претендентов на ее руку и сердце. Новые испытания и свидания ждали участников в Тоскане. Напомним, что по итогам предыдущей недели Ольга не смогла принять окончательного решения по участию Александра Гринева, однако новый выпуск показал, что мужчина остался в проекте. Соревнование в свежем выпуске оказалось в духе «деревни», как охарактеризовал Тоскану Сергей Зеленский. Чтобы выиграть свидание с Ольгой, участникам необходимо было за 15 минут расколоть топором пополам как можно большее количество дров. Кандидаты в женихи не только накололи дрова, сломав при этом несколько топоров, но и продемонстрировали прекрасную физическую форму. Поскольку из-за нехватки инвентаря пришлось остановить соревнование спустя три минуты после начала, ведущая шоу приняла решение не определять победителя, предоставив Ольге возможность самой выбрать того, с кем провести свидание.
Возможность устроить незабываемое свидание для поющей телеведущей получил Евгений Песенников. Мужчина немало удивил Ольгу, приехав на старом маленьком кабриолете. Участник предложил звезде самой выбрать музыкальное сопровождение для поездки, и, по иронии судьбы, Ольга выбрала из предложенных конвертов тот, в котором была указана ее песня «Она не боится». Впоследствии телеведущая отметила, что, когда она начала петь, Евгений ее не слушал, находился на своей волне, что ее задело. Несмотря на то, что Ольга согласилась на конную прогулку, она открыто сказала Евгению, что неинтересна ему: «Я не чувствую, что тебе интересно со мной». По признанию брюнетки, это было не ее, а его свидание, его игры. Размолвка довела Ольгу до срыва, поэтому дальнейшее участие Песенникова в шоу было невозможным.
Сюрпризом для участников шоу стало появление на вечерней встрече экс-бойфренда Ольги Тимофея Майорова. Мужчины пришли к выводу, что бывший возлюбленный мог бы стать для Бузовой идеальным мужем, однако его поезд давно ушел.
По результатам напряженной церемонии в шоу остались пятеро участников, а дружную команду покинул Александр Сабанин. По словам Ольги, этого человека она видит лишь в качестве друга, которых у нее и так достаточно. Тем не менее, расставание с ним далось поющей телеведущей нелегко.
Фото: кадры из программы, instagram