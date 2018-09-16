Неудавшееся свидание и крупная ссора: Ольга Бузова попрощалась с еще двумя кандидатами в женихи

Сюрпризом для участников шоу стало появление на вечерней встрече экс-бойфренда Ольги Тимофея Майорова. Мужчины пришли к выводу, что бывший возлюбленный мог бы стать для Бузовой идеальным мужем, однако его поезд давно ушел.

По результатам напряженной церемонии в шоу остались пятеро участников, а дружную команду покинул Александр Сабанин. По словам Ольги, этого человека она видит лишь в качестве друга, которых у нее и так достаточно. Тем не менее, расставание с ним далось поющей телеведущей нелегко.

Фото: кадры из программы, instagram