«Неудачная пластика или фотошоп?» Задорожная напугала поклонников неестественно тонким носом и огромными губами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анастасия опубликовала снимок, на котором с помощью фотошопа сделала себе очень тонкий неестественный нос, а также пухлые губы и выразительные скулы. «А ведь могла бы добиться большего. Сижу и плачу. #обупущенныхвозможностях #неповторимыйобраз #неповторяйте», — подписала она фото, намекая на то, что давно могла бы сделать пластику и стать более красивой и успешной.
Подписчики Анастасии буквально пришли в ужас от ее «новой» внешности. «Жуть», «Неудачная пластика или фотошоп? Надеюсь, второе», «Лучше так не делайте! Вы и очень красивая! А так будете похожи на всех нынешних кукол», «Очень страшно» , «Однозначно не идет, кошмар» , «Если бы была такая, то я бы удалила все твои песни отовсюду», «Мне кажется или губы и нос пипец совсем» , «Не надоооо», «Мне так не нравится.где щёчки?» , «Что ж вы наделали??! Не шутите так!!», — пишут они в комментариях.
Фото: Instagram
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