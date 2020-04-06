«Неудачная пластика или фотошоп?» Задорожная напугала поклонников неестественно тонким носом и огромными губами

Подписчики Анастасии буквально пришли в ужас от ее «новой» внешности. «Жуть», «Неудачная пластика или фотошоп? Надеюсь, второе», «Лучше так не делайте! Вы и очень красивая! А так будете похожи на всех нынешних кукол», «Очень страшно» , «Однозначно не идет, кошмар» , «Если бы была такая, то я бы удалила все твои песни отовсюду», «Мне кажется или губы и нос пипец совсем» , «Не надоооо», «Мне так не нравится.где щёчки?» , «Что ж вы наделали??! Не шутите так!!», — пишут они в комментариях.