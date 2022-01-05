Нетребко в леопардовых лосинах прогулялась с мужем и сыном по заснеженному Петербургу

Анна дополнила публикацию забавным хэштегом «Никаких Мальдив», уколов всех российских селебрити, которые массово улетели на каникулы на райские острова. Оперная дива предпочитает отмечать Новый год и проводить зиму в условиях настоящей зимы. Она искренне наслаждается заснеженным Петербургом и даже в минусовую температуру может просто идти по улице и записывать прямой эфир в инстаграм.

Напомним, Анна и Юсиф влюбились буквально с первого взгляда. Пара поженилась в декабре 2015 года в Вене. Сына Тьяго азербайджанский оперный певец принял как своего, хотя мальчика Анна родила в 2007 году от другого оперного певца, уругвайского баритона Эрвина Шротта.