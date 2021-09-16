Нетребко призналась, что страдает провалами в памяти после коронавируса и забывает слова

В шоу «Вечерний Ургант» Анна Нетребко рассказала, как ее организм справлялся с последствиями коронавируса. Оказалось, что после болезни звезде пришлось столкнуться с не самыми приятными последствиями.

Одна из них — провалы в памяти, что в ее работе совсем некстати, поскольку забывать слова Анна начала, по ее собственному мнению, прямо на сцене.

«Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг трудиться», — рассказывает певица.