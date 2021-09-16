Нетребко призналась, что страдает провалами в памяти после коронавируса и забывает слова
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Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago
В шоу «Вечерний Ургант» Анна Нетребко рассказала, как ее организм справлялся с последствиями коронавируса. Оказалось, что после болезни звезде пришлось столкнуться с не самыми приятными последствиями.
Одна из них — провалы в памяти, что в ее работе совсем некстати, поскольку забывать слова Анна начала, по ее собственному мнению, прямо на сцене.
«Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг трудиться», — рассказывает певица.
Стоит отметить, что сейчас это не вовремя, ведь звезде предстоит большой тур по городам России. Ранее Анна этого не делала.
«Собрать большой оперный концерт — это не так просто. Нам нужен оркестр, у нас сложная программа. Все это собирать и перевозить из города в город сложно», — признается она.
Кроме того, в сентябре у Анны будет концерт и в Москве.
Ранее Анна Нетребко рассказала о большой трагедии, которая произошла в ее жизни, — звезда потеряла отца.
«Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет… а тем более если это твой родной и любимый отец... Папа… спасибо тебе за все!», — написала она в своем личном блоге.
Фото: Instagram