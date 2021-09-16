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Нетребко призналась, что страдает провалами в памяти после коронавируса и забывает слова

Оперная певица перенесла коронавирус и ощутила на себе его последствия — звезда призналась, что стала часто забывать слова оперных партий прямо на сцене. Также она отметила, что готовит масштабный тур по городам России.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Нетребко

Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

В шоу «Вечерний Ургант» Анна Нетребко рассказала, как ее организм справлялся с последствиями коронавируса. Оказалось, что после болезни звезде пришлось столкнуться с не самыми приятными последствиями.

Одна из них — провалы в памяти, что в ее работе совсем некстати, поскольку забывать слова Анна начала, по ее собственному мнению, прямо на сцене.

«Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше. Может, это последствия COVID-19, не знаю. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг трудиться», — рассказывает певица.

Стоит отметить, что сейчас это не вовремя, ведь звезде предстоит большой тур по городам России. Ранее Анна этого не делала.

«Собрать большой оперный концерт — это не так просто. Нам нужен оркестр, у нас сложная программа. Все это собирать и перевозить из города в город сложно», — признается она.

Кроме того, в сентябре у Анны будет концерт и в Москве.

Ранее Анна Нетребко рассказала о большой трагедии, которая произошла в ее жизни, — звезда потеряла отца.

«Никогда нельзя быть готовым к потере близкого человека, даже если знаешь, что это все равно произойдет… а тем более если это твой родной и любимый отец... Папа… спасибо тебе за все!», — написала она в своем личном блоге.

Фото: Instagram