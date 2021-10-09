Нет температуры, но жалуется на одышку: состояние Ларисы Гузеевой стабилизировалось

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева остается в больнице после заражения коронавирусом, но медики смогли стабилизировать ее состояние. 62-летняя звезда находится в обычной палате отделения терапии, а не в реанимации. Легкие поражены на 60 и 50 процентов, однако распространение воспаления прекратилось.

Как сообщает «Комсомольская правда», у звездной пациентки нет высокой температуры, однако она жалуется на одышку.