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Нет температуры, но жалуется на одышку: состояние Ларисы Гузеевой стабилизировалось

Лариса Гузеева остается в больнице после госпитализации с коронавирусом в конце сентября. В последнюю неделю ее состояние ухудшалось, увеличился процент поражения легких, однако сейчас пришли радостные новости. Врачи смогли остановить воспаление, состояние звездной пациентки выровнялось.
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Актриса Лариса Гузеева

Фото: East News Russia

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева остается в больнице после заражения коронавирусом, но медики смогли стабилизировать ее состояние. 62-летняя звезда находится в обычной палате отделения терапии, а не в реанимации. Легкие поражены на 60 и 50 процентов, однако распространение воспаления прекратилось.

Как сообщает «Комсомольская правда», у звездной пациентки нет высокой температуры, однако она жалуется на одышку.

Артистка заболела после поездки в Крым, где она проходила-детокс терапию. Ее госпитализировали в столичную больницу №40. На 1 октября ее легкие были поражены на 7%, однако воспаление быстро распространилось далее. Несмотря на слабость и болезнь, Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками, поблагодарила всех за поддержку, но попросила не засыпать ее вопросами о ее самочувствии.

Фото и видео: @_larisa_guzeeva/Instagram; East News_