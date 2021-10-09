Нет температуры, но жалуется на одышку: состояние Ларисы Гузеевой стабилизировалось
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Фото: East News Russia
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева остается в больнице после заражения коронавирусом, но медики смогли стабилизировать ее состояние. 62-летняя звезда находится в обычной палате отделения терапии, а не в реанимации. Легкие поражены на 60 и 50 процентов, однако распространение воспаления прекратилось.
Как сообщает «Комсомольская правда», у звездной пациентки нет высокой температуры, однако она жалуется на одышку.
Артистка заболела после поездки в Крым, где она проходила-детокс терапию. Ее госпитализировали в столичную больницу №40. На 1 октября ее легкие были поражены на 7%, однако воспаление быстро распространилось далее. Несмотря на слабость и болезнь, Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками, поблагодарила всех за поддержку, но попросила не засыпать ее вопросами о ее самочувствии.
Фото и видео: @_larisa_guzeeva/Instagram; East News_