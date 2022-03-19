«Нет поводов для грусти»: Надежда Бабкина рассказала, как проведет день рождения

Яркая, заряженная позитивной энергетикой Надежда Бабкина всегда поражает поклонников своим молодым внешним видом и любовью к жизни. Потрясающая, жизнерадостная и всеми любимая артистка 19 марта отмечает 72-летие. Душа русской песни не раз признавалась, что у нее сложный характер, из-за чего в личной жизни у артистки часто случались трагические разрывы. Сегодня она празднует свой день рождения на работе, чему очень счастлива. «Этот день наступил. День моего рождения. Я действительно встречаю его на съемочной площадке и принимаю поздравления от близких и далеких людей!» — поделилась женщина в личном микроблоге. По ее словам, она никак не готовилась к празднику и не планировала его отмечать так, как привыкла. «Никак не готовлюсь, я буду в работе — это тоже неплохой признак. Если ты в работе, значит, точно не будешь скучать», — грустно заявила Бабкина. Такие слова навеяли поклонникам мысли об одиночестве певицы. Ничто не может скрасить этот день для нее так же, как работа, и это действительно грустно.