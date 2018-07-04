«Нет ничего постыдного»: Сергей Лазарев яростно защитил свои горячие кадры с женой Игоря Акинфеева

В Сети все еще обсуждают блистательного вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. В том числе речь у поклонников зашла и о его личной жизни. Игорь давно и счастливо женат на бывшей модели Екатерине Герун, которая еще до их знакомства успела сняться в клипе Сергея Лазарева «Вспоминай».

Увидев публикации об этом в соцсетях, Сергей решил выложить скриншоты из видеоролика в свой микроблог и поделиться с фолловерами воспоминаниями о времени, проведенном с Екатериной: «Это было 10 лет назад! Ох , жаркий был клип и оч чувственный. Люблю это видео и песню, а Вы? Теперь еще активнее буду болеть за нашу сборную и за Игоря Акинфеева» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).