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«Нет ничего постыдного»: Сергей Лазарев яростно защитил свои горячие кадры с женой Игоря Акинфеева

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев и Екатерина Герун

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Сергей Лазарев вспомнил о знакомстве с Екатериной Акинфеевой (в девичестве Герун). По иронии, экс-модель снималась в его клипе «Вспоминай».

В Сети все еще обсуждают блистательного вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. В том числе речь у поклонников зашла и о его личной жизни. Игорь давно и счастливо женат на бывшей модели Екатерине Герун, которая еще до их знакомства успела сняться в клипе Сергея Лазарева «Вспоминай».

Увидев публикации об этом в соцсетях, Сергей решил выложить скриншоты из видеоролика в свой микроблог и поделиться с фолловерами воспоминаниями о времени, проведенном с Екатериной: «Это было 10 лет назад! Ох , жаркий был клип и оч чувственный. Люблю это видео и песню, а Вы? Теперь еще активнее буду болеть за нашу сборную и за Игоря Акинфеева» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Однако не все подписчики Лазарева оценили его порыв: «Как-то подленько, дела давно минувших лет, а зачем сейчас выставлять?», «Ты не задумался, что слухи дойдут и до Акинфеева?». Сергей не смог остаться в стороне от этих комментариев и эмоционально высказался: «Очень жаль, что мне приходится разжевать некоторым комментаторам без чувства юмора, что пост этот не преследует оскорбить чувства Игоря или Екатерины. И это не фото, а красивые кадры из клипа, который в доступе на Youtube вот уже 10 лет) И в том, что Екатерина хорошо сыграла свою роль, поставленную ей и мне режиссером Ириной Мироновой, нет ничего постыдного! И более того, уверен, что Екатерина с добротой и позитивом вспоминает съемки того клипа, уверен, что подружкам рассказывала подробно о съемках с Лазаревым) в этом ничего страшного нет) вот и я об этом упомянул. С восхищением и гордостью».

Фото: Viktor Chernov, Maksim Konstantinov / Global Look Press, Instagram

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