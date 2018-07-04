«Нет ничего постыдного»: Сергей Лазарев яростно защитил свои горячие кадры с женой Игоря Акинфеева

В Сети все еще обсуждают блистательного вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. В том числе речь у поклонников зашла и о его личной жизни. Игорь давно и счастливо женат на бывшей модели Екатерине Герун, которая еще до их знакомства успела сняться в клипе Сергея Лазарева «Вспоминай».
Увидев публикации об этом в соцсетях, Сергей решил выложить скриншоты из видеоролика в свой микроблог и поделиться с фолловерами воспоминаниями о времени, проведенном с Екатериной: «Это было 10 лет назад! Ох , жаркий был клип и оч чувственный. Люблю это видео и песню, а Вы? Теперь еще активнее буду болеть за нашу сборную и за Игоря Акинфеева» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Однако не все подписчики Лазарева оценили его порыв: «Как-то подленько, дела давно минувших лет, а зачем сейчас выставлять?», «Ты не задумался, что слухи дойдут и до Акинфеева?». Сергей не смог остаться в стороне от этих комментариев и эмоционально высказался: «Очень жаль, что мне приходится разжевать некоторым комментаторам без чувства юмора, что пост этот не преследует оскорбить чувства Игоря или Екатерины. И это не фото, а красивые кадры из клипа, который в доступе на Youtube вот уже 10 лет) И в том, что Екатерина хорошо сыграла свою роль, поставленную ей и мне режиссером Ириной Мироновой, нет ничего постыдного! И более того, уверен, что Екатерина с добротой и позитивом вспоминает съемки того клипа, уверен, что подружкам рассказывала подробно о съемках с Лазаревым) в этом ничего страшного нет) вот и я об этом упомянул. С восхищением и гордостью».
Фото: Viktor Chernov, Maksim Konstantinov / Global Look Press, Instagram